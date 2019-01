San Valentino: tutti gli eventi nel pisano

Come ogni anno nel pisano tanti appuntamenti per trascorrere in armonia la serata di San Valentino.

Cena di San Valentino da Bimbi Felici

Il 14 bebbraio cena per grandi e bambini all'insegna dell'amore da Bimbi Felici, in via Belgio a Cascina. La cena sarà a Buffet e non mancherà un ospite a sorpresa. Nel menù tanto buon cibo come antipasti di mare e terra, arista al forno e dolci. Per info e prenotazioni: 3483309920.

Per i bambini un succulento menù a base di hambirger e pasta al pomodoro.

Chi prenoterà entro il 31 gennaio riceverà una sorpresa omaggio.