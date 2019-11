Per concludere nel miglior dei modi i festeggiamenti del ventennale, il Consiglio Direttivo della Associazione I Cavalieri ed i Comitati di Gestione delle sezioni: Incontriamoci in Villa, Summer Camps e We Write, hanno indetto per sabato 30 novembre 2019, ore 17.00 presso Villa Medicea Ammiraglio Giulio De’Medici e Osteria Lago Ponte d’Oro – Arena Metato una giornata di festa che avrà come prologo il ritrovo e la visita della dimora storica dove si terrà una conferenza dal titolo 'Sano abitare'.

Saranno affrontate, in maniera semplice e divulgativa, le problematiche inerenti il comfort indoor delle nostre case, sia di nuova costruzione che da ristrutturare. Si parlerà di risparmio energetico, utilizzo di materiali e componenti a basso impatto ambientale, salubrità degli ambienti indoor, procedure di certificazione di sostenibilità ambientale, cenni alle agevolazioni fiscali per chi intende realizzare nuovi edifici o risanare quelli esistenti.

L’incontro sarà tenuto da tecnici e progettisti esperti in efficienza energetica-sostenibilità ambientale e si concluderà con una cena conviviale in musica presso Osteria Lago Ponte d'Oro ed altre piacevoli sorprese.

Programma

- Ore 17.00 Villa Medicea Ammiraglio Giulio de Medici (Arena Metato-SGT) Accoglienza accreditamento degli invitati e visita guidata della dimora storica condotta direttamente dalla gentilissima Silvana Piacentino. Seguirà la conferenza nel salone a piano terra con i seguenti interventi dei relatori:

- Ore 17.30 Ing. Mirko Giuntini: "Sano abitare:il comfort sostenibile e sicuro". ore 18.00 Arch. Daniele Cecchi: "Materiali naturali nell'edilizia contemporanea".

- Ore 18.30 Dott. Daniele Cagnoni: "Migliorare la qualità dell'aria nelle nostre case".

- Ore 19.00 Dibattito con il pubblico e conclusioni

- Ore 19.30 Trasferimento carovana auto presso Osteria Lago Ponte d'Oro (che dista solo 2 Km dalla Villa) Via Turati 66A Arena Metato SGT (Pisa) per proseguire la serata in una sala a noi riservata per ascoltare alcune letture scelte delle socie della sezione letteraria We Write- I Cavalieri.

- Ore 20.00 Degustazione-cena con prodotti tipici locali e musica sottofondo. Brindisi finale di Auguri

Quota di partecipazione: Euro 25,00 (soci ed amici) comprende: visita guidata alla villa, conferenza e materiale illustrativo, degustazione/cena di prodotti locali, brindisi di Auguri Buon Natale.

E' gradita la prenotazione, per informazioni e iscrizioni: info@icavalieri.org - assoicavalieri@gmail.com; Mirko 338 3638925 - Daniele 335 5863364.