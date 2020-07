Santa Croce sull'Arno: a luglio cinema sotto le stelle e appuntamenti musicali

Musica e cinema all'aperto animeranno le sere di luglio di Santa Croce sull'Arno, nei giardini di Villa Pacchiani, in Piazza Garibaldi e nel parco della Rimembranza. Una serie di iniziative a ingresso gratuito per un ritorno in sicurezza al pubblico intrattenimento culturale, previste per alcuni mercoledì, giovedì e venerdì di luglio.

Rassegna musicale 'A cielo aperto'

La rassegna musicale è giunta quest'anno alla sua decima edizione e prevede tre concerti, che si svolgeranno nel giardino di Villa

Pacchiani alle 21.15. Giovedì 9 luglio il 'Note Noire Quartet', un quartetto jazz contemporaneo composto da Ruben Chaviano (violino), Roberto Beneventi (fisarmonica), Tommaso Papini (chitarra) e Mirco Capecchi (contrabbasso) presenterà il suo ultimo lavoro 'Nadir' un album in cui il timbro classico della ensemble sperimenta un nuovo stile con una spiccata creatività.

Giovedì 16 luglio sarà il turno di 'Bratsche im Barock - La viola da braccio nel barocco tedesco'. Verranno presentate musiche di Johann Gottlieb Graun, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach eseguite da Agostino Mattioni (viola) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo). Giovedì 23 luglio sarà la lirica a chiudere la rassegna, con una selezione di brani dalle opere 'La Traviata' e 'Rigoletto' di Giuseppe Verdi eseguiti dalla Italian Opera Florence con Paola Cigna (soprano), Romano Martinuzzi (baritono) e David Boldrini (pianoforte).

Il pubblico dovrà indossare la mascherina durante i concerti e verranno applicate misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Cinema sotto le stelle

Organizzato da Arci Valdarno Inferiore e anticipato a luglio per il 2020, prevede due arene: piazza Garibaldi a Santa Croce sull’Arno e Parco della Rimembranza a Staffoli. Le proiezioni, tutte gratuite, inizieranno alle 21.30. Anche in questa circostanza, verranno applicate misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Ecco il cartellone di Piazza Garibaldi: mercoledì 15 luglio 'Belli di papà'; venerdì 17 luglio 'GGG Grande gigante gentile'; mercoledì 22 luglio 'Puoi baciare lo sposo'. Questa invece la programmazione del Parco della Rimembranza a Staffoli: venerdì 24 luglio 'Domani è un altro giorno'; mercoledì 29 luglio 'L'era glaciale 5'; venerdì 31 luglio 'Vengo anch'io'.