Lo Sbaracco - Festa del commercio a Ponsacco

Sarà un'edizione dello Sbaracco all'insegna della passione e dell'amore per Ponsacco, come il cuore rosa che campeggia sulle locandine ufficiali. Giunta alla sua undicesima edizione, sono molte le novità di questa originale festa del commercio ponsacchino, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione e il contributo del Comune di Ponsacco, in programma venerdì 5 luglio. Sarà una Ponsacco en rose quella che inizierà alle 16, con vetrine addobbate e gazebo allestiti per l'occasione e con i negozi aperti fino a tardi.

Non mancherà ovviamente il cibo, con tanto di stand eno-gastronomici adibiti in corso Matteotti e piazza della Repubblica, né la musica. Piatto forte della serata, che si preannuncia entusiasmante, il concerto della band cover di Vasco Rossi 'Il resto della Ciurma', che si esibirà sul palco di piazza della Repubblica alle 21.30. Inoltre, piazza San Giovanni interamente dedicata ai bambini, con un'area giochi a loro adibita.

Lo Sbaracco è dedicato come ogni anno al suo ideatore, Marco Visconti, consigliere Confcommercio scomparso nel 2010.