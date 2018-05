'Scarlett' live al Pia Para Ti

Inizia il primo tour di 'Scarlett'. Venerdì 15 giugno alle ore 21 il trio sarà live a Marina di Pisa al Pia Para Ti.

Il progetto è composto da Lorenzo Pagni (voce, chitarra e percussioni); Diego Ruschena (chitarra, basso, drum machine e cori) e Mattia Salvadori (tromba, flicorno e cori), giovanissimi musicisti ma con esperienze pluriennali su palchi nazionali ed internazionali.

Il progetto nasce in seno alla black music, con rivisitazione di brani classici di Sam Cooke, Ray Charles, Otis Redding e altri, per poi evolversi nella ricerca di sonorità moderne, più vicine all'hip hop e al new soul.

Il trio, sin dai primi giorni di prove, sta componendo un repertorio di inediti per la preparazione di un primo disco. Il 14 maggio è uscita una loro cover di 'Talk Is Cheap' di Chet Faker.

Il pezzo è stato realizzato con lo scopo di mantenere l'intenzionalità del brano originale ma introducendo nuovi elementi e nuove sezioni, alla ricerca di un equilibrio tra conservazione e innovazione.

Il video è stato girato con una GoPro all'interno del Leningrad Café, uno storico pub pisano.