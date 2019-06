Schiuma party e sangria a Calcinaia

Nessun timore di essere oscurata, anche perché con le mille luci laser e i colori strobo di DJ Megawatt amplificati dai bagliori del mare di schiuma che sarà sparso in Piazza Indipendenza, la festa 'Benvenuta Estate 2019', organizzata dai commercianti di Calcinaia, risplende di luce propria. Anzi, forse il termine più appropriato per descrivere questa geniale manifestazione ideata e realizzata dall’associazione Commerciando Calcinaia, sarebbe abbagliante, come l’effetto che provoca nei migliaia di ragazzi che ogni anno si radunano nel centro del paese per godersi dell’ottima musica, del cibo squisito, delle bevande dissetanti che mettono in circolo allegria e…un bagno di rinfrescante schiuma.

Questa è l’essenza dello “Schiuma Party e…Sangria” che rappresenta il main event di una giornata, quella di sabato 29 giugno, che sarà tutta da vivere e gustare.

Varcata la linea del solstizio d’estate, arriva infatti il momento di dare il benvenuto alla bella stagione e, da sempre, questo caloroso saluto, a Calcinaia, coincide con la festa più pazza e spumeggiante di tutta la stagione.

Davvero molte le iniziative pensate per tutti color che parteciperanno a questo frizzante rito di 'buon augurio' per l’inizio della bella stagione ed a rendere ancor più vivace l’evento saranno tantissimi bambini e ragazzi che con il loro entusiasmo e la loro irrefrenabile voglia di divertirsi animeranno il pomeriggio della festa.

Sabato 29 giugno, via Vittorio Emanuele nel centro di Calcinaia sarà completamente imbandita e le tantissime bandiere arancioni dei commercianti faranno da passerella alla manifestazione organizzata dal CCN di Calcinaia con il patrocinio del Comune.

Sarà possibile anche fare merenda e cenare in allegra compagnia, occupando tutti i tavoli allestiti per l’occasione nel centro del paese riempiendoli di pietanze squisite preparate ad hoc nei laboriosi stand gastronomici della festa. Disseminati sulla strada principale di Calcinaia saranno presenti infatti tanti punti di ristoro in cui si potrà assaporare di tutto, tra le varie opzioni ci sono ad esempio: zuppa, pasta dei commercianti, salsiccia e fagioli, wurstel e patatine, farro al pesce, cacciucchino, pasta fritta, frati e anche la celeberrima nozza con la panna. Il tutto a prezzi davvero modici. Un’opportunità che ha già sfruttato tantissima gente negli anni passati considerando che tutte le scorte alimentari sono andate esaurendosi nel corso dell’intera serata.

Dalle 16.30 cominceranno le varie attività ricreative ed i primi 'attori' ad essere coinvolti saranno proprio i piccoli di età compresa tra gli 0 e 10 anni con uno schiuma-party dedicato esclusivamente a loro. Ecco infatti che torna a grande richiesta la baby-schiuma con animazione griffata Megawatt, pronta a far sorridere e ballare tutti i bambini.

Al contempo, i più grandicelli potranno ammirare la mostra statica di Auto d’Epoca organizzata dalla Scuderia Kinzica e dal Club Classic Valdera in esposizione sempre a partire dalle 16.30.

Successivamente, precisamente alle 17.30 arrivano i galvanizzanti 'giochi senza frontiere' in cui bambini e genitori dei tre rioni calcinaioli si sfideranno in una serie di prove davvero simpatiche, impegnative e, al contempo, divertenti. Un’occasione per stare assieme e creare quel clima di competitiva amicizia che ha caratterizzato anche le manifestazioni folkloristiche del maggio calcinaiolo.

Poi spazio al buon cibo con pietanze davvero per tutti i gusti, dalla zuppa di cavolo, alla pasta fritta, da salsicce e fagioli a wurstel e patatine, dalla pasta dei commercianti al farro al pesce, dal cacciucchino alla pasta al pomodoro, con il dolce sapore dei frati a chiudere le degustazioni. Il tutto da annaffiare con vino, buona birra artigianale, coca cola e naturalmente sangria.

Infine l’evento clou, ovvero lo 'Schiuma Party e…Sangria' anticipato dall’estrazione della lotteria che, come negli anni precedenti regalerà a molte persone, quattro sostanziosi premi in buoni spesa offerti dai generosi esercenti di Calcinaia.

In Piazza Indipendenza intanto prenderanno posizione due robusti cannoni di schiuma pronti letteralmente a seppellire sotto una soffice coltre bianca bambini, ragazzi e adulti che parteciperanno alla festa. Verso le ore 22 tutta la piazza comincerà a sobbalzare, scossa dai decibel e dalla musica sapientemente mixata dall´incommensurabile DJ Megawatt che, con la sua verve, tipicamente romana e romanesca animerà la serata assieme alla tantissima schiuma che fuoriuscirà dalle sue due massicce armi di divertimento. In più enormi palloni, effetti laser e tantissime altre 'trovate' impreziosiranno e renderanno indimenticabile la serata.

Tutto questo sarà corroborato da una fantastica sangria e da squisite birre artigianali.