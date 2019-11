'Sconcerto Rock' con Gene Gnocchi

L’8 novembre alle 21 Gene Gnocchi torna alle Officine Garibaldi con 'Sconcerto Rock'. Il comico sarà sul palcoscenico insieme al chitarrista Diego Cassani per un divertente spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di 'The Legend', un'anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un calvario.

Prima dello spettacolo Gnocchi presenterà, sempre negli spazi delle Officine Garibaldi alle ore 18, i suoi due ultimi libri: 'Cosa fare a Faenza quando sei morto' del 2015, edito da Bompiani, e 'Il petauro dello zucchero. Dizionario essenziale per non diventare come quello là', edito nel 2017 dalla casa editrice La Nave di Teseo.

Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 15 euro, 10 euro per i soci di Officine Garibaldi e del Circolo Ricreativo Dipendenti Ospedalieri Pisa, 10 euro per i disabili (prezzo che comprende anche l’ingresso di un accompagnatore) 1 euro per i bambini 4 - 8 anni, 10 euro per gli iscritti a Bibliolandia, 10 euro per i Soci Coop Paim, 10 euro per i Soci Unicoop Firenze. Biglietti disponibili su www.ciaotickets.com. Per maggiori informazioni contatta anche il numero 050 8068972.