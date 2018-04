'Alla scoperta della città del vento e di macigno' a Volterra

Il programma prevede partenza (ore 8) da Pisa centrale, (ore 9,10) da Livorno Centrale e arrivo (ore 10) a Cecina da dove il treno ripartirà per arrivare a Saline alle ore 11.

All'arrivo alla stazione di Saline di Volterra i viaggiatori del treno proseguiranno con i pullman riservati in direzione della città di Volterra. Nella città etrusca i partecipanti avranno l’occasione di effettuare una visita individuale con possibilità di prenotare il pranzo in un ristorante, oppure di partecipare a una visita guidata (dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 15) al costo di 4 euro per persona (da richiedere all'atto della prenotazione).

Alle ore 16.15 è in programma il rientro con i pullman per riprendere il treno a Saline di Volterra. L’arrivo a Cecina è previsto per le ore 17.25, a Livorno per le 18.30 e a Pisa per le 19.10.

Il costo del viaggio con il treno storico e il pullman di collegamento: adulti da Pisa e Livorno: 50 euro; da Cecina 40 euro. Bambini fino a 10 anni 10 euro (senza diritto di posto a sedere – 1 per adulto); se richiesto posto assegnato: da Pisa e Livorno 30 euro; da Cecina 25 euro.