Scoprire il vino di Calci: degustazione con passeggiata in vigna

"Il vino naturale di Calci" Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 agosto 2019 ore 18.30. Passeggiata in vigna, visita in cantina e degustazione di 4 vini accompagnati da cena vegetariana alla Fattoria San Vito di Calci (Pisa).

In occasione della Fiera di Sant'Ermolao la Fattoria San Vito organizza una degustazione con passeggiata tra i filari, a pochi passi dalla Certosa di Pisa.

Al tramonto, accompagnati da Matteo, in mezzo al vigneto inerbito, ascolterete la filosofia dei vignaioli naturali e dopo la visita in cantina ci siederemo tutti insieme per cenare degustando i vini Cartusia, SantoPietro, Nicosia e Verrucano.

Costo evento: 25 euro pp Posti limitati (max 12 persone a sera) prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili.

Prenotazione tramite sms o whatsApp o tel al +393470674838, tramite mail a info@fattoriasanvito.it.

Evento inserito nel calendario della fiera di Sant'Ermolao con la collaborazione della Consulta delle Associazioni di Calci e del Comune di Calci.