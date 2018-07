Scoprire il vino naturale di Calci

In occasione della Fiera di Sant’Ermolao che si terrà a Calci da sabato 4 a lunedì 6 agosto 2018, la Fattoria San Vito ogni sera alle 19 organizzerà una passeggiata in vigna con a seguire visita in cantina e degustazione di 5 vini e olio extra vergine di oliva, accompagnata da piatti tipici della cucina toscana.

Si potranno degustare i seguenti vini: Bianco di San Vito 2017 (Trebbiano 100%), Nicosia 2016 (Trebbiano, Vermentino, Malvasia), Certusia 2016 (Sangiovese 100%), Santo Pietro 2016 (Cabernet Sauvignon, Merlot) e Verrucciano 2016 (Sangiovese, Trebbiano).

Il costo dell'evento è di 20 euro; bambini: 0- 6 anni, gratuiti, 6-12 anni, 10 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria) entro il giorno precedente e fino ad esaurimento posti disponibili (max 12 persone): 3470674838; info@fattoriasanvito.it.