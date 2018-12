Cerimonia conclusiva Premio Europa 2019

La cerimonia conclusiva del Premio Europa si terrà a Pisa, sabato 2 marzo 2019.

Lo scopo della manifestazione, nata oltre vent'anni fa solo come riconoscimento alla carriera artistica e specializzatasi per volontà della sua presidente Paola Alberti da quindici anni nel genere poliziesco al femminile, è quello di promuovere l'incontro tra professionisti dell'editoria, della critica letteraria e della scrittura creativa su scala nazionale e internazionale e le aspiranti scrittrici di genere italiane al fine di favorire la nascita di una Scuola del giallo al femminile a Pisa, prima e unica nel suo genere in Italia.

A questo scopo è stato istituito fin dalla prima edizione del Premio un concorso letterario nazionale per racconti gialli scritti da donne, a partecipazione gratuita, il cui bando scade il 31 gennaio 2019.