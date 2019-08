Sebastiano Somma è 'Il vecchio e il mare' di Hemingway

L'attore Sebastiano Somma, interprete fra cinema e teatro, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle tre stagioni televisive "Sospetti" e successivamente nella serie "Un caso di coscienza" e per alcune delle più importanti fiction Rai e Mediaset, sarà sul palco di Piazza dei Caduti a Cascina il 30 agosto, con un recital da "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, accompagnato al violino da Riccardo Bonaccini. La riduzione e adattamento dal romanzo sono di Lucilio Santoni. La produzione è Ceragioli Management.

Il grande attore darà corpo e voce alle parole del celebre scrittore americano Ernest Hemingway, traghettando il pubblico fra personaggi e atmosfere del celebre romanzo della letteratura mondiale, che ottenne il Premio Pulizer.

La storia del vecchio Santiago che sfida le forze incontenibili della natura nella disperata caccia a un enorme pesce Marlin dei Caraibi. E' una storia di coraggio e amicizia, che unisce il vecchio al giovanissimo pescatore Manolin, unico essere umano che pesca con lui e lo capisce, fedele come un figlio, nonostante l'ostilità della sua famiglia. Nel rapporto intenso col ragazzino e nel ritrovarsi vincitore triste, Santiago trova la ragione della propria esistenza.

Ernest Hemingway rimedita i temi fondamentali di ciò che ha elaborato negli anni, nella cornice simbolica di un’epica individuale e, contemporaneamente, ripercorre i grandi modelli letterari che, come Moby Dick, hanno reso celebre la letteratura nordamericana.



INGRESSO LIBERO alla serata