Seconda rassegna musicale a San Zeno

Riparte la rassegna musicale degli studenti del Liceo Musicale Carducci nel Centro Polivalente San Zeno. Il primo appuntamento con le classi di violoncello e flauto dei professori Centauro e Neri è per mercoledì 14 marzo alle ore 16.30.

Gli studenti, di fronte al pubblico composito del Centro, si esibiranno in brani di Boccherini e Vivaldi. Si tratta di una collaborazione, quella tra il Centro Polivalente San Zeno ed il Liceo Carducci, che nasce dal rapporto di buon vicinato (i due edifici si trovano entrambi nella parte finale di San Zeno) e da un reciproco interesse.

Infatti, se da un lato i concerti dei ragazzi rappresentano per gli anziani del Centro aggregativo e per i bambini della ludoteca un'occasione di piacevole e qualificato svago, per gli studenti le esibizioni di fronte al pubblico sono un primo passo ineludibile della loro formazione di musicisti.

Inoltre, nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro guidati dal professor Fabio De Ranieri, alcuni alunni sono impegnati nella preparazione pubblicitaria e logistica dell'evento.

Gli appuntamenti successivi avranno luogo il 18 aprile con le classi di violino e di musica da camera ed il 9 maggio con un raduno delle scuole di chitarra da tutta la Toscana per un omaggio a un grande compositore: Mario Castelnuovo-Tedesco.

L'ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

