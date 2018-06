Area Sanremo Tour 2018: selezioni a Eliopoli

Sogni di cantare sul palco di Sanremo? Ecco il percorso giusto! La selezione per il prossimo Festival di Sanremo fa tappa a ELIOPOLI SUMMER il 23 giugno.

Si può amarlo od odiarlo ma chi di noi non ha dato almeno un’occhiata o fatto un commento divertito sul Festival della Canzone Italiana? Quanti giovani sognano quel palco? Per raggiungerlo c’è un solo modo: partecipare ai casting regionali gratuiti di Area Sanremo Tour 2018, l’unico concorso nazionale che porta i giovani cantanti al Festival di Sanremo. Una vera occasione per cantanti, gruppi e band tra i 16 e i 36 anni che permette ai giovani di accedere direttamente ad Area Sanremo, dal quale verranno scelti dalla RAI alcuni concorrenti per la sezione giovani del prossimo Festival della Canzone Italiana.

Sabato 23 giugno alle ore 21.30 Area Sanremo tour sarà a Eliopoli Summer in piazza Antonio Madonna a Calambrone. Sul palco della rassegna estiva la musica dal vivo con i ragazzi che partecipano alla selezione. La giuria sarà composta da Maurizio Novi, tastierista degli homo Sapiens, e Stefano Vincenti, chitarrista degli homo Sapiens; Claudio Tantardini (organizzatore premio Pegaso inediti); Doady Giugliano giornalista e musicista; Sergio Piane Alkedo produzioni. A presentare la serata sarà Marco Leonetti. Ospiti il giovane gruppo femminile LE NOIR e GINEVRA PERULLO vincitrice del premio Pegaso.

Durante la serata sarà possibile avere informazioni sulle modalità di iscrizione alle prossime date del casting.

Per la regione Toscana, l’organizzazione dei casting gratuiti è affidata a Refrain Agency in collaborazione con Alkedo Produzioni srl che hanno già previsto 8 tappe sparse tra Firenze, Pisa, Livorno e Lucca.

Partecipare è semplice basta registrarsi online sul sito www.areasanremotour.it dove sono presenti tutte le informazioni.