Seminario -'Empower yourself and spread your ideas'

AEGEE-Pisa presenta il suo Local Training Course 2019. Si svolgerà Polo Porta Nuova (aula PN2) dalle 9:30 fino alle 18:00.

Questo è l'evento perfetto per:

- conoscere di più su AEGEE, riguardo le attività e la sua struttura, essere più coinvolto in AEGEE-Pisa e prendere parte dello staff;

- imparare a conoscere e migliorare le tue soft e hard skills, riguardo l'organizzazione degli eventi e il recruiting;

- essere circondando da persone piene di energia come te, imparare e divertirsi insieme.

Programma:

09.30 - 10.00 - Che cos'è AEGEE? Struttura e storia

10.00 - 10.15 - Pausa caffè

10.15 - 12:30 - Come organizzare eventi locali e internazionali

- pausa pranzo -

14.30 - 16.30 - Strategie di reclutamento

16:30 - 17:00 - pausa caffè

17:00 - 18.00 - Summer Universities: progetto e obiettivi

18:00 - 20:30 - free time

20:30 - 22:30 - Cena

dalle 22:30 - Party!

Per tutte le info scrivici o segui l'evento Facebook: info@aegeepisa.it - www.aegeepisa.it