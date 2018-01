'Ritratti di famiglia: essere genitori nelle comunità familiari di oggi': seminario

Si tratta del seminario inaugurale dei nuovi servizi attivati presso il Centro di prossimità per donne in difficoltà Il cielo di Antigone che Il Cif gestisce in Via Corridoni 78 a Pisa.

I nuovi servizi saranno attivati grazie ad un finanziamento della Fondazione Pisa e saranno il servizio di mediazione familiare, il servizio psicologico e il servizio legale.

Per gli utenti l'accesso ai servizi sarà gratuito per i primi tre incontri, dopo un colloquio di accoglienza, e successivamente proseguiranno ad offerta.