Sentieri 7: percorso di formazione in performing arts

Attraversare con altri occhi e creare un momento di tregua, lasciare che nascano visioni, allenare lo sguardo verso un altrove, scoprire a noi stessi altre vie, altre forme.

Il percorso di formazione Sentieri 7 mira a rivalorizzare la propria creatività, a svegliare l’attenzione, mantenere uno sguardo vigile, attento al momento presente, ampliare la percezione, affinare le sensazioni, favorire un fertile ascolto di sé e dell'ambiente.

Si tratta di un’esperienza fisica-emozionale che risveglia le proprie potenzialità e promuove un senso di apertura verso gli altri.

I laboratori affinano il tema della consapevolezza corporea, della vocalità, della presenza scenica e libertà espressiva, sollecitando la creatività e la capacità autoriale insita in ognuno di noi.

L’opportunità è quella di ricevere una formazione in performing arts e al tempo stesso partecipare alla creazione di una performance facendone parte in prima persona.

I laboratori propedeutici sono 7, da settembre a marzo, un weekend al mese. è possibile seguirli tutti oppure solo alcuni. La performance sarà in un luogo extra-teatrale, con debutto in primavera.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno un interesse verso l’universo della performance, del teatro, della danza, del canto, della musica, della poesia o più semplicemente verso l’universo del loro essere.



Orari: sabato 15-20 e domenica 11-18 (12 ore, con una pausa pranzo). Possibilità di alloggio e uso della cucina. Possibilità di car sharing per chi viene da fuori.

Costi: 75 euro per chi segue almeno 5 laboratori; 90 euro per i singoli laboratori; è possibile scegliere in corso d'opera quanti laboratori fare.

Per info e prenotazioni: 3333061368; 3289216452, info@azulteatro.com