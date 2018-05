'Sentieri': percorsi teatrali in luoghi da riscoprire

'Sentieri' è un percorso teatrale site-specific, quest'anno alla sua VI edizione, ideato e diretto da Serena Gatti e Raffaele Natale - Azulteatro.

Ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio ambientale creando uno spettacolo originale ed unico. Un’occasione unica nel suo genere anche per ammirare la Villa del Gombo nel Parco di San Rossore, realizzata negli anni 50 in stile razionalista.

Voluta dal presidente Giovanni Gronchi come simbolo di rinascita per il territorio dopo le devastazioni della II guerra mondiale - la Villa ha visto negli anni la presenza di teste coronate e capi di stato.

Il percorso prosegue attraverso le caratteristiche dune fino alla spiaggia riservata, che offre la vista della evocativa Pineta Morta. Negli anni '80 una pioggia acida la pietrificò così come si può ancora ammirare. 'Sentieri' ritorna alla Villa del Gombo dopo due anni con una nuova opera.

Lo spettacolo è itinerante tra bosco, dune e mare. Consigliate scarpe comode. Durata un'ora circa. Biglietti: 15 euro, ridotto 10 euro. Il ritrovo è al Centro Visite del Parco. Trasporto alla Villa con navetta senza costi aggiuntivi.

Per info e prenotazione (obbligatoria): 3333061368; sentieri-prenotazioni@gmail.com; www.azulteatro.com/prenotazioni-sentieri/.