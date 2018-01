Baccaliamoci: serata dedicata al baccalà a 'L'arte del bere e...'

Una serata tutta dedicata al baccalà all'enoteca, wine bar e spuntineria 'L'arte del bere e...' a La Fontina, nel comune di San Giuliano Terme. Un delizioso menù che sicuramente allieterà gli amanti della gustosa pietanza.



„Il menù prevede:

- Crostini di baccalà mantecato alla veneta con calice di Fiano Mastrobernardino

- Pappardelle in salsa di baccalà con calice di Pinot grigio Grappolino

- Bocconcini di baccalà fritto con calice di Prosecco Doc Follador

- Pasticceria secca con cioccolato caldo

- Acqua

- Caffè



Il prezzo è di 27 euro a persona con prenotazione obbligatoria (per info e prenotazione 0508754079; info@lartedelberee.it; www.lartedelberee.it).

„per info e prenotazione 0508754079; info@lartedelberee.it; www.lartedelberee.it).



L'appuntamento è in programma per sabato 27 gennaio alle ore 20.30 in un locale che vanta una lunga tradizione familiare. L’idea di aprire l'enoteca nasce infatti dalla passione sincera e condivisa per il vino e il mondo interessante che esso rappresenta, fatto di gusto, cultura, territorio, natura e sano piacere. Era il 1972 quando veniva aperta la prima enoteca della famiglia Tridenti a La Fontina, una delle prime enoteche della città. Da qui ad oggi, la naturale volontà di proseguire questo percorso, per continuare a condividere l’'arte' del bere con gli altri, con lo spirito di una volta, ma con competenze aggiornate e servizi nuovi. 'L'arte del bere e...' ha così aperto i battenti nel dicembre del 2010 e da allora portare avanti la tradizione nel settore enogastronomico di qualità è la mission dei proprietari.

Oltre alla grande attenzione per il vino, 'L'arte del bere e...' è anche spuntineria. Presso l'enoteca è possibile infatti degustare e acquistare prodotti gastronomici di alta qualità, provenienti principalmente da Toscana, Friuli e Veneto. Formaggi, salumi, ma anche aceti balsamici, oli di oliva extravergine di fattoria, paste artigianali, sughi e sottoli, confetture biologiche, cioccolate artigianali, biscotti e dolci di pasticceria.

Insomma di tutto e di più per accontentare anche i palati più esigenti e che cercano la qualità. Per un pranzo sfizioso o per un aperitivo gustoso 'L'arte del bere e...' è pronta ad accogliervi.

Una volta al mese poi viene organizzata una cena a tema: a gennaio appunto è il turno del baccalà! Affrettatevi...i posti sono limitati!