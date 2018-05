Serata Brasiliana all'Alba Big Fish

Il pomeriggio e la sera del 2 giugno all'Alba Big Fish laboratorio aperto di capoeira a cura di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa e a seguire, per recuperare le energie, cena tosco-brasiliana.

Il divertimento continuerà dopo cena con l'imperdibile laboratorio di Forró.

Il costo della serata è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Per info prenotazione (obbligatoria): 3480446520; 0503144656; 3403541897; info@palmarespisa.it

Programma:

- Ore 17: laboratorio aperto di Capoeira a cura di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa

- Ore 20: cena tosco brasiliana

- Ore 22: laboratorio aperto di Forró

Menù

- Antipasto: cous cous speziato con verdure

- Moqueca de peixe con accompagnamento

- Dolci fantasie dell’alba

- Acqua / vino o birra, servizio, pane e coperto