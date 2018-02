Torna la serata brasiliana in collaborazione con L'Alba Associazione, Associazione Encontro - Pisa incontra il Brasile e Forró Pisa. La formula è la stessa e migliorata: Per cominciare un laboratorio aperto di Capoeira, per proseguire a suon di caipirinhas e di Strogonoff de Frango. Dalle 22 via piatti e posate

Programma

- Ore 17: laboratorio aperto di Capoeira a cura di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa

- Ore 20: cena tosco-brasiliana

- Ore 22: laboratorio aperto di Forró con Sara Natalia e Forró Pisa

Il costo della serata è di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini. Per info e prenotazione (obbligatoria): 3480446520; 050 544211; info@palmarespisa.it.