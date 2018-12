Serata di cucina friulana all'Arte del bere e...

Il 15 dicembre all'Arte del bere e.. una serata a base di specialità friulane.

La serata sarà accompagnata da una selezione accurata dei brani in vinile in formato originale, che hanno segnato la storia, le stesse copertine originali degli anni '70 e '80 con la partecipazione di dj Brama per festeggiare l'arrivo del Natale.

Prezzo 35 euro a persona. Per info e prenotazione (obbligatoria): 050 8754079; info@lartedelberee.it

Menù

- Tris di affettati con speck di montagna, Landjader e Petuccia friulani e calice di Prosecco Follador

- Gnocchi al formaggio Blu '61 Casearia Carpenedo con calice di Sauvignon Grappolino

- Soppressa friulana con formaggio fuso e polenta e calice di Merlot Grappolino

- Acqua

- Caffè

- A fine serata verranno degustati 2 rum e la cioccolata della Cioccolateria Argento.