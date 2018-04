Serata lucana al Lumière

Una serata per gustare i prodotti Lucani. E' quella organizzata per domenica 8 aprile al Lumière dall'associazione dei Lucani a Pisa.

Si tratta di un’apericena con prodotti tipici lucani come salame, formaggi, peperoni cruschi, aglianico.

Una festa per il palato e non solo, accompagnati dalla musica e dagli spettacoli del Luigi Show.

Solo per questa serata, in via del tutto eccezionale, sarà possibile iscriversi all'associazione al prezzo di 5 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare Michele (3284166565), Maria Rosa (3923348630), Salvatore (3285945531), Luigi (3491447535) o Rosa (3393681708) o inviare una mail a: associazione.lupi@yahoo.it

