Serate di Mezza Estate a Le Piagge

Il Comitato Le Piagge, con il Patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di dreamBOOK edizioni, Lilli in, Etruria Eventi, Carmignani editrice, propone venerdì 17, venerdì 24 e venerdì 31 luglio SERATE DI MEZZA ESTATE, una kermesse dove cultura, enogastronomia, collezionismo e artigianato danno appuntamento a pisani e turisti al Tondo de Le Piagge.

“Le Serate di Mezza Estate - dichiara l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani - rappresentano un modo diverso per apprezzare il viale delle Piagge, area verde della città per eccellenza, meta di sportivi e amanti delle passeggiate. Con questa nuova iniziativa proposta dal Comitato Le Piagge, il Viale accoglierà cittadini e visitatori anche nelle ore serali, proponendo una piccola rassegna di eventi culturali accompagnati da stand di prodotti artigianali. Un’occasione in più per frequentare il bellissimo viale anche nelle serate estive, che contribuisce ad arricchire e diversificare l’offerta culturale della città”.

Come ha dichiarato il presidente del Comitato Le Piagge, Antonio Schena, "il programma del Luglio Culturale Pisano promosso dal Comitato Le Piagge con il Patrocinio del Comune di Pisa, si arricchisce di una nuova iniziativa: tre giorni al Giardino del Tondo in fondo al Viale delle Piagge dove cultura, tradizione e sapori si intrecceranno tra loro per offrire ai visitatori momenti di relax tra le sponde del fiume Arno e l’intenso verde dei giardini. Fulcro centrale delle serate sarà la Terrazza di 'Lilli in' attorno alla quale saranno allestiti stand con prodotti artigianali e da collezionismo. Questa iniziativa, insieme alla rassegna e proposte di letture in giro tra le librerie della città arrivando fino a Marina di Pisa, esprime la volontà del Comitato non solo di consolidare la propria presenza nel quartiere delle Piagge ma di proiettare proposte ed iniziative verso tutta la città".

Gli stand de IL CERCA TROVA, mostra mercato di collezionismo, creatività e artigianato si apriranno dalle ore 17 fino alle ore 23.30 mentre gli appuntamenti delle 19 vedranno il 17 ANTEPRIMA CERTOSA FESTIVAL 2020, presentazione del festival giunto quest'anno alla 20° edizione, mentre il 24 e il 31, a cura della casa editrice pisana dreamBOOK edizioni, APERILIBRO da Lilli. Venerdì 24 sarà presentato il giallo di Mariquita Zamperla DUE CASI DIFFICILI PER IL COMMISSARIO CARRANI, mentre venerdì 31 il thriller di Daniele Sacceddu HIMA ambientato a Pisa.

Gli eventi proseguono anche in serata: venerdì 17 alle 20.30 DALLA TERRA ALLA TAVOLA a cura dell'Associazione Cuochi Pisana; venerdì 24 alle ore 21 degustazione guidata di birre artigianali prodotte nella provincia pisana e letture di poesie tratte da Nazional Social Network di Renato Nesi a cura di Carmignani editore. Venerdì 31 alle ore 20.30 degustazioni con il cuoco Slow Food Benedetto Squicciarini a cura di Macelleria Lo Scalco di San Miniato.