'Grembiuli e tacchi a spillo' con Daniela Bertini e Luca Erriquenz

“Può succedere che una che ha la passione del teatro e delle letture si innamori di quello che un’altra, appassionata di scrittura, scrive sul suo blog, sulla pagina fb e nei suoi libri. Sì, perché Simona Fruzzetti scrive e soprattutto pubblica libri che vengono letti, pensate un po’! Insomma, io stasera vi leggo, interpreto, illustro alcuni dei suoi più fantasmagorici post nonché pagine dei suoi libri. Argomenti? Tutti. ‘”Grembiuli e tacchi a spillo’’, ovvero lo scibile umano della quotidianità che passa dai post di Facebook. Dai social al palcoscenico”.

Simona è una acuta osservatrice della realtà che la circonda. Anche un caffè al bar, con lei, diventa una pagina di narrativa trasudante umanità. Anche il mobiletto del bagno ha mille cose da raccontarci, con altrettante sfumature (di tanti colori, non solo grigio!).

Con ironia e con un linguaggio pungente e spesso graffiante, sempre immediato, Simona ci racconta quello che vive, dalla sua casa ai suoi affetti, dalle sue passioni ai suoi imprevisti, dai suoi incontri ai suoi “scontri”.

E tutti, e tutte, ci riconosciamo in queste sue vive fotografie del quotidiano. Succedono anche a noi! Solo che lei sa raccontarlo meglio! E lo racconta nel suo blog, sulla sua pagina Facebook e nei suoi libri. E quando Daniela Bertini inizia a seguirla (è una “follower”!) non solo ride, ride tanto, nel leggere le sue (dis)avventure quotidiane, ma le “vede”, come solo chi fa teatro da anni riesce a “vedere” un testo su un palco.

Da lì a mettere in scena, il passo è fatto, il dado è tratto, la data è fissata. E dopo una prima versione, ridotta per motivi logistici dello spazio, Daniela Bertini è pronta a portare ovunque i “deliri quotidiani’’ di una donna intelligente, divisa tra il grembiule di cucina e la sua vita attiva tra mille impegni e passioni, con o senza tacchi a spillo, insieme a dei comprimari di tutto rispetto: il Santo, la figlia, i Goffredi, le Palmire. Personaggi che nello spettacolo sono presentati dalla vivace penna di Laura Fabbri. Riderete, penserete, vi ritroverete in quello che verrà detto, recitato, letto.

E pure cantato.

Perché accanto a Daniela, in scena, c’è il maestro Luca Erriquenz, musicista, cantautore, insegnante di musica e canto, che interagisce suonando e cantando. Dal vivo, con canzoni della nostra tradizione cantautorale italiana, ma anche con brani stranieri ben amalgamati nello spettacolo, tra screzi, seriosità e amenità.



Quasi un “one woman show”, insomma, in cui musica e testo sono strettamente intrecciati, il tutto condito in salsa social. E, soprattutto, uno spettacolo sempre diverso, perché, come scrive Simona Fruzzetti:

“Queste informazioni sono in continuo aggiornamento, perché si sa, qualcosa può sempre spuntare. Tipo un brufolo sul mento domani mattina, degno di essere postato su Facebook”.



Saranno presenti rappresentanti della Casa della Donna di Pisa.Fonte: ufficio stampa ML Maria Luisa Gallo.Testi di Simona Fruzzetti, tecnico luci Marina Pieroni, illustrazioni di Laura Fabbri.

