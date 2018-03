Tornano a vibrare le sei corde a Calcinaia. Nella splendida cornice di Villa Montecchio è infatti pronta ad andare in scena la settima edizione dell’'International Guitar Festival'.

La kermesse, promossa dal Comune di Calcinaia, avrà tra i suoi protagonisti numerosi artisti di spicco, capaci di accendere i riflettori sui mille volti della chitarra, dalla tradizione classica, fino a quella spagnola, passando per quella latina e flamenca.

Saranno quattro gli appuntamenti in calendario, ognuno con il suo sound. Il primo è previsto per giovedì 5 aprile: a imbracciare gli strumenti saranno i maestri Diego Cambareri e Ciro Carbone, che si faranno interpreti del repertorio chitarristico classico e partenopeo.

Un tuffo nel Sud Italia e nel suo ricco patrimonio musicale è in programma per giovedì 12 aprile, quando Rocco Giorgi e Ilaria Savini daranno suono e voce alla performance 'La chitarra nella tradizione siciliana e d’autore'. Seguirà un tributo a Fabrizio De André con la Faber Band Duo

Giovedì 19 aprile la tradizione classica, spagnola e flamenca si incontreranno per mano di Alex Martauro Berto, Andrea Vezzani e Cristiano Ugolini.

Il gran finale, in programma per il 26 aprile, sarà nel segno della 'Guitarra Latina y Flamencaì'. A chiudere la rassegna, come da tradizione, sarà dunque una ventata di ritmo 'caliente', portata sul palco da uno degli ospiti storici del Festival, Federico Pietroni, e dal direttore artistico della manifestazione, Juan Lorenzo.

Tutti i concerti, a ingresso gratuito, saranno presentati da Elena Presti. L’inizio di ogni serata è prevista per le ore 21.15. Per info e prenotazione (consigliata): 0587265408.