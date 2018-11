'La settimana del Vincenzo Galilei', tante iniziative: il programma

“La scuola non è solo lezioni mattutine, libri scolastici ed edifici da riparare o saccheggiare, ma può diventare animatrice culturale del proprio territorio e generare opportunità di incontro e di conoscenza rivolte a tutta la comunità”. Così la professoressa Cristina Duranti, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 'Vincenzo Galilei' di Pisa, introduce la presentazione del programma delle iniziative di 'La settimana del Vincenzo Galilei', che ha tra i suoi scopi anche quello di portare la periferia al centro, attraverso la realizzazione di iniziative culturali ed educative.



Nella settimana dal 10 al 15 dicembre l’Istituto Comprensivo 'Galilei' apre le porte a tutti, famiglie, alunni e cittadini.

Ogni giorno della settimana ci sarà la possibilità di partecipare ad una iniziativa.



Ciò che ha ispirato il progetto è la figura di Vincenzo Galilei (musicista e teorico della musica tra i più importante della storia artistica italiana) e uno studio legato alla pratica e all'osservazione della realtà che è il modo con cui si impara anche nelle nostre scuole. Da qui anche la proposta di iniziative legate alla figura di Rossini (nel 150°anniversario dalla morte), quelle delle esperienze di robotica educativa che nell’Istituto vedono coinvolti i bambini dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di primo grado, e i laboratori dell’Atelier Creativo. Quindi una proposta ricca di eventi e di opportunità per conoscere e sperimentare.

Il programma

LUNEDÌ 10 DICEMBRE

Scuola Secondaria di primo grado V. Galilei

11.00 Inaugurazione e Intitolazione dell'Atelier Creativo con la partecipazione dell'Assessore Rosanna Cardia e del Dirigente UST di Pisa



Scuola Primaria Parmini

18.00 Seminario “Musica e Scienza. Attualità dello studio di Vincenzo Galilei”

Prof.ssa Cristina Duranti – Dirigente Scolastico Istituto V. Galilei

Introduzione musicale a cura del Coro della Scuola Primaria Parmini, diretto da Irene Luperini

Prof.Sergio Costanzo, scrittore autore del libro La tavola dei Galilei (editore Linee Infinite)

Intermezzo musicale: Marta Marchetti, chitarra musiche di Vincenzo Galilei

Prof.Sergio Giudici, docente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, direttore del Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa

Intermezzo musicale: Marta Marchetti, chitarra musiche di Vincenzo Galilei

Prof. Michelangelo Boccaccio, docente di musica

Saluti musicali a cura degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei, diretti da Michelangelo Boccaccio



MARTEDÌ 11 DICEMBRE

Scuola Secondaria di primo grado V. Galilei

16.30-18.30 Workshop Atelier aperto

Agli alunni e genitori Stampa 3D, falegnameria, robotica, cucito, Coding e molto altro…



MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

Scuola Primaria Gereschi

16.30 Lezione aperta per gli alunni e i genitori Rossini e la musica

con Simona Baldelli, autrice del libro “L'ultimo spartito di Rossini” (edizioni PIEMME)

Intervento musicale del mezzosoprano Annamaria Guarducci

Introduce Prof. Guido Martinelli



Biblioteca SMS

18.00 Presentazione del libro L'ultimo spartito di Rossini (edizioni PIEMME)

con l’autrice Simona Baldelli accompagnata dalle letture dei docenti della Scuola Secondaria di I° V. Galilei

Introduce Guido Martinelli



GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

Scuola Secondaria di primo grado V. Galilei

16.30-18.30 Workshop Atelier aperto

Agli alunni e genitori Stampa 3D, falegnameria, robotica, cucito, Coding e molto altro…



VENERDÌ 14 DICEMBRE

Scuola Primaria Oberdan

18.00 Seminario “Robotica Educativa e inclusione”

prof.ssa Cristina Duranti – Saluti e introduzione

modera e introduce dott.ssa Anna Mariani - Animatore Digitale I.C. V. Galilei

Dott.ssa Emanuela Castro - Progetto e-Rob IRCCS Stella Maris e Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto di Biorobotica

Le esperienze di robotica educativa in classe: come la robotica educativa può facilitare l’inclusione e potenziare le funzioni esecutive

Dott.ssa Anna Baccaglini-Frank - Università di Pisa - con un breve intervento dell’insegnante Rosanna Amadei

Gli strumenti della robotica e la didattica della matematica

Dott. Stefano Forti - Pisa CoderDojo.

A tre anni e mezzo dalla nascita del Pisa CoderDojo, un resoconto di come si possano insegnare la programmazione informatica e il pensiero computazionale in un ambiente informale e con tecniche didattiche inclusive e innovative.



SABATO 15 DICEMBRE

Scuola Secondaria di primo grado V. Galilei

9.00 Convegno “Tutti ugualmente diversi. Inclusione e contrasto al disagio e alla dispersione scolastica: quali risorse e quali limiti”.

(PON INCLUSIONE “A scuola per crescere insieme” 10.1.1A-FSEPON_TO-2017-110)

Saluti dell’Assessore Rosanna Cardia e del dirigente UST Giacomo Tizzanini

Cristina Duranti - DS I.C. Vincenzo Galilei

Simonetta Cosci - Valutatore Progetto PON

Alessandra Papa - Uff. Scolastico Regionale

Tania Terlizzi - CRED zona Pisana

Andrea Simonetti - Liceo Dini Pisa

Marco Mannucci - Istituto Montale Pontedera

Francesco Paletti - Caritas Diocesana di Pisa