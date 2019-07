'Luna50': sfilata di figuranti di Star Wars

Ci saranno Yoda e Dart Fener, la principessa Leila e Ian Solo a sfilare per le strade di Pisa. Sabato 20 luglio è la giornata che celebra i cinquant’anni dall’allunaggio, e Pisa la ricorda con la sfilata di cinquanta figuranti di 'Guerre Stellari', con costumi tratti dalla celebre saga cinematografica. Il corteo partirà alle ore 18 e farà ritorno alla Cittadella Galileiana, luogo dove dal pomeriggio fino a notte si terranno incontri, conferenze, esposizioni, osservazioni astronomiche guidate. È l’ultimo appuntamento del festival 'Luna50', rassegna ideata e organizzata dal Comune insieme all’Università di Pisa. In programma anche iniziative ludiche per i più giovani, esperienze di realtà aumentata e conferenze di docenti universitari sulle missioni nello spazio.

Il programma

A partire dalle ore 18 sfileranno per le vie della città cinquanta figuranti. Intanto, alla Cittadella Galileiana, sarà possibile visitare l’esposizione di missili e veicoli che hanno partecipato alla conquista della luna realizzati con mattoncini Lego e fare esperienze di realtà aumentata con 'Virtual luna park', a cura del Dipartimento di informatica dell’Università, dove con appositi 'visori' collegati ai propri smartphone sarà possibile immergersi in una passeggiata lunare grazie alla realtà aumentata. A cura di Pier Paolo Magnani fino alle ore 23.30 'Moonlanding', dove il visitatore potrà ricreare l’impatto emozionale dell’allunaggio. Dalle 19.45 'MoonDojo' a cura del Pisa CoderDojo, attività di programmazione informatica dedicata ai più piccoli in cui sarà possibile programmare un razzo per volare sulla luna (per partecipare necessari un Pc e la prenotazione gratuita).

Infine, alle ore 21.30 la conferenza del docente di informatica Antonio Cisternino dedicata al 'Fallimento non è contemplato. L’Uomo, il Computer e la Luna' che racconterà le diverse missioni nello spazio con un approfondimento sul ruolo del computer all’interno del programma spaziale. Per tutta la serata possibilità di osservazioni astronomiche a cura dell’associazione cascinese astrofili. In programma anche la presentazione del libro 'Viaggio ai confini dell’universo' di Vincenzo Mirra.

L’ingresso alla Cittadella Galileiana sarà completamente gratuito per tutta la serata fino al raggiungimento del numero massimo di persone consentito dalle norme di sicurezza.