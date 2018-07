Shade in concerto alle 11Lune di Peccioli

Il 18 luglio, all'anfiteatro Fonte Mazzola il concerto gratuito di Shade a partire dalle ore 21.30.

Shade, rapper, attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano, con uno stile ironico e irriverente che lo ha portato a diventare uno dei più giovani hit maker del momento, arriva in concerto a Peccioli per far ballare il pubblico di giovanissimi.

Shade è il nome d’arte del torinese Vito Ventura, che dopo la gavetta ha sbancato con 'Bene ma non benissimo' e poi, definitivamente, con 'Irraggiungibile', duetto insieme a Federica Carta che ha da poco conquistato il doppio di disco di platino.