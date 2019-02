'Shh! we have a plan' alla Città del Teatro

Tre amici provenienti da un mondo strano e futurista arrivano in un nuovo mondo in cerca di un’avventura. Scoprono una foresta magnifica intorno a loro e d’improvviso che cosa vedono? Un meraviglioso uccellino su un albero! Rimangono affascinati dalla bellissima creatura e diventano ossessionati dal desiderio di acchiapparla.

Una performance avventurosa e poetica che fonde musica e narrazione creativa assicurando un’introduzione dinamica alla lingua inglese, ma anche all’immaginazione e alla curiosità. Shh! We Have a Plan è un’esperienza teatrale altamente visiva incentrata sulle meraviglie della natura e sull’importanza del rispetto del nostro ambiente.

Lo spettacolo è creato in inglese utilizzando l’omonimo libro illustrato da Chris Haughton. Dopo averlo visto, bambini e adulti rimarranno con interrogativi fondamentali, sul modo in cui trattare la natura con gentilezza e rispetto, o se veramente valga la pena ottenere quello che vogliamo ad ogni costo.

Le attrici Denise Rinehart e Daniela Scarpari conducono un’avventura fisica e ritmica accompagnate da Ellie Young al violoncello.

Shh! We Have a Plan usa movimento, musica e testo parlato per trasportare il pubblico in un’avventura magica. Questo spettacolo offre un’opportunità di introduzione allo stile del racconto fisico e al contempo un’interazione unica con la lingua inglese.

Il teatro offre una nuova dimensione nell’insegnamento dell’inglese, in un contesto vivo e spontaneo in cui gli spettatori sono costantemente coinvolti nell’azione e incoraggiati a partecipare. La performance è stata creata appositamente per un pubblico di età compresa tra 3 e 8 anni.

