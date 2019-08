Si recupera la Tarantino Night al Bagno degli Americani

La Tarantino Night si farà. Il Bagno degli Americani ha deciso di recuperare la serata dedicata al regista Quentin Tarantino, inizialmente fissata come prima data della rassegna cinematografica di luglio e purtroppo cancellata per il maltempo. Appuntamento quindi a venerdì 16 agosto, con l’ultimo film dell’estate 2019 sulla spiaggia del Bagno degli Americani: Pulp Fiction.



Prima della proiezione del celebre capolavoro con John Travolta e Uma Thurman, di cui ricorre il venticinquesimo anniversario, alle 19 è confermato il concerto dei coinvolgenti DiVAS (Deadly Viper Assassination Show), gruppo specializzato nelle colonne sonore del grande regista americano, composto da: Francesca Carrera, Letizia Pieri, Carlotta Dini, Sigi Beare, Marco Calcaprina, Lorenzo Marianelli e Matteo Consani.



L’evento è a ingresso libero, il bar e il ristorante Omega 3 (3386125427) del Bam sono, come sempre, a disposizione del pubblico.