'Sicilia Street Food' in Piazza Vittorio Emanuele

Pisa ospiterà l'evento 'Sicilia Street Food' nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2019 con area street food, musica, cabaret, balli folkloristici, prodotti tipici dalle ore 10 a mezzanotte in Piazza Vittorio Emanuele. L'ingresso è gratuito.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di una festa ricca di cultura e storia siciliana, con prodotti tipici del territorio e cibi tradizionali.

Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. E poi, spettacoli con artisti di strada e balli folkloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food 'made in Sicilia', di qualità, con cucine on the road.

Si potranno gustare le prelibatezze siciliane: cannoli, arancine, panelle, cassate, birre e vini di produzione artigianale, in una vera e propria 'food e drink experience'. Una tre giorni ricca di spettacoli musicali, cabaret e balli folkloristici.

L'evento è organizzato da A'Vucciria con il patrocinio del comune di Pisa. Per info: 3356196576.