'The sick rose' e Ken stringfellow live

In occasione del compimento del loro 35esimo anno di età i 'Sick Rose' pubblicano un nuovo album in studio. 'Someplace better' è il loro settimo lp e questa volta il ruolo di produttore viene affidato all’americano Ken Stringfellow (REM, Posies, Big Star, Marky Ramone Band) che sarà presente come musicista aggiunto alle prime date promozionali di presentazione del disco.

Il concerto si articolerà in due parti: la prima vedrà Ken Stringfellow solo alle prese con il suo repertorio mentre nella seconda parte verrà presentato il nuovo disco dei 'Sick Rose' con Ken in veste di polistrumentista e sesto membro della band.

L'appuntamento è dalle ore 21. L'ingresso costs 5 euro - tessera A.S.I.