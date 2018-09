Siete tornati? Ripartite!

Dal 5 settembre la stagione dello sport riprende a 360°.

La stagione estiva è terminata, c’è il desiderio di ripartire con l’attività sportiva.

A metà settembre ricominciano i corsi in primis per i più piccoli, nelle associazioni sportive e a scuola, ma anche per gli adulti grazie alla ripresa dei corsi nelle palestre.

Cosa aspetti? Ti aspettiamo per scoprire insieme il rientro allo sport!

Inoltre dal 5 al 16 settembre, durante tutti i clienti che raggiungeranno un minimo di 100 punti nel proprio conto fedeltà, riceveranno un voucher via mail che darà diritto alla prenotazione di un'esperienza sportiva. L'esperienza sarà pertanto accessibile a soli 100 punti invece dei classici 200.