'Il Signore è Servito': spettacolo al Teatro Vittoria di Buti

La compagnia di Andrea Balestri torna sulle scene, stavolta con 'Il Signore è Servito', commedia super comica scritta da Paolo Starvaggi diretta e diretta da Andrea Balestri, il pisano che nel 1972 interpretò un indimenticabile 'Pinocchio' nel famoso sceneggiato di Luigi Comencini, accanto ad attori come Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Vittorio de Sica, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia.

'Il Signore è servito!' di Paolo Starvaggi nella versione riadattata dalla Compagnia Teatrale di Andrea Balestri è una parodia del giallo classico, una commedia degli equivoci: un testo sulla diffidenza e la paura nei confronti di chi non si conosce, ma anche una 'galleria di tipi', nella quale il più umano e 'normale' risulta essere proprio il presunto assassino.

Una distinta signora parte per la villeggiatura e lascia al Signor Gregory Brown (Andrea Balestri), un amico di famiglia, la casa con annessa servitù. Il nuovo inquilino, un giallista, è quindi affidato alle cure del maggiordomo, della cuoca, della cameriera, del giardiniere e della governante. Quest’ultima, travisando un soliloquio di Gregory, crede che il giallista sia uno squilibrato e abbia intenzioni omicide verso tutta la servitù.

I domestici, malinformati dalla governante, cercano dunque di 'anticipare' le mosse dello scrittore e cercano, uno alla volta, di ucciderlo. La presenza di un killer un po’ maldestro, gli effetti speciali e i continui divertenti colpi di scena daranno un tocco in più a tutta la storia Fondata dallo stesso Andrea Balestri nel 2011 e con la Direzione Artistica di Cecilia Scicolone, sua compagna.

La Compagnia diretta da Balestri è composta da attori non professionisti ma che dimostrano sul palco doti artistiche e organizzative non comuni, spinti dalla sola voglia di mettersi in gioco per il divertimento del pubblico, il premio più grande.

Per info e prevendita: 3488706699; 3457607563; www.andreabalestri.it.