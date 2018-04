Silent Wifi Concert in piazza dei Cavalieri

Si terrà sabato 5 maggio alle 21.00 in piazza dei Cavalieri il Silent Wifi Concert, un evento che è più di un concerto di musica classica. E’ un’esperienza multisensoriale e inedita. Il concerto sarà eseguito nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso (un meraviglioso pianoforte a coda Yamaha dotato dell’innovativa tecnologia Silent); il pubblico seguirà il concerto grazie a cuffie wifi, e – mentre ascolterà la musica – sarà libero di muoversi entro un raggio di 800 metri per ammirare le bellezze della città.

In questo modo gli spettatori vivono la musica, l’arte e la letteratura in un’atmosfera di sicura suggestione dove saranno loro stessi a creare il palcoscenico, passeggiando per le vie della città e dove il loro 'vagare' sarà parte integrante dello spettacolo.

Il pianista

Pianista siciliano d’origini e milanese d’adozione Andrea Vizzini debutta a 13 anni presso il Mozarteum di Salisburgo. Dopo gli studi musicali presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, tiene concerti in Italia e all’estero in prestigiose sale come l’Ambasciata Polacca a Roma, la Leopold Saal di Salisburgo, Sala Verdi, Piccolo Teatro di Milano, l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Fondatore e presidente dell’Associazione Musicale PianoLink di Milano, Direttore Artistico del MiAmOr Music Festival, evento internazionale rivolto ai musicisti per passione e per professione, fondatore della PianoLink Philharmonic Orchestra, è invitato a suonare ed è menzionato da Radio Rai e testate giornalistiche come Repubblica, Corriere della Sera, Rai3, SkyTg24 per le sue iniziative musicali mosse da innovazione ed originalità, non ultimo il Silent Wifi Concert©, concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne che coinvolge in appena 2 anni oltre 5000 spettatori.

Realizzazioni

Il Silent Wifi Concert© è un evento ideato dal pianista Andrea Vizzini e realizzato per la prima volta da PianoLink nel 2015 per PianoCity Milano. Dopo aver attirato l’attenzione dei media (La Repubblica, Il Post, Radio 3 RAI) l’evento è stato riproposto in nuove suggestive location come la Palazzina Liberty, l’Arco della Pace, il Castello Sforzesco di Milano e Piazza del Comune a Cremona. Nell’estate 2017 il Silent Wifi Concert© è stato scelto come evento di inaugurazione del Festival Internazionale del Vittoriale presso il Vittoriale degli Italiani, richiamando oltre 2000 spettatori.