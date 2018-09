'Sognare a Teatro'

Il teatro perde la propria valenza spettacolare per dare vita a un viaggio silenzioso per imparare ad ascoltarsi e ad affrontare le proprie paure.

Si entra come spettatori e nell’arco della notte in silenzio si mette da parte il proprio compito di pubblico, si indossa il pigiama, e a poco a poco si fa tesoro degli stimoli sensoriali che arrivano.

Il teatro con questo progetto coglie l’occasione di percorrere strade inesplorate alla ricerca di nuovi definizioni e nuovi strumenti. Dodici spettatori quindi saranno ospitati e guidati, con la regola del silenzio, a 'vedere', 'ascoltare', 'agire' con se stessi dalla sera alla mattina, attraversando anche le normali ore di sonno.

Non è prevista la cena. Ogni partecipante arriva provvisto del necessario, un asciugamano, un pigiama comodo con giacca e pantaloni o una tuta, per favorire i movimenti del corpo. Durante il corso della serata e al mattino, dove è prevista la colazione, si susseguono incontri e attività specifiche, garantendo comunque 7 ore di sonno.

Per info e prenotazione (obbligtoria): 058755720/57034; a.ditullio@teatrodellatoscana. it. Il biglietto costa 28 euro (comprese tutte le attività, la notte e la prima colazione), ridotto 24 euro per chi acquista più di un biglietto.