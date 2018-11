'Tra Sogno Magia e Benessere' a Palazzo dei Congressi

La 35esima edizione di 'Tra Sogno Magia e Benessere' si terrà nei giorni 4, 5, 6 e 12, 13 gennaio presso il Palazzo dei Congressi di Pisa che ospiterà come ogni anno con entusiasmo questo appuntamento che mantiene inalterato il suo appeal dal 1987.

I settori presenti in fiera sono, come sempre, suddivisi in aree dedicate esclusive e anche per quest’anno ci saranno grandi novità.

Area olistica (Piano Terra – Primo Piano – Secondo Piano): esperti operatori terranno incontri e trattamenti di Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono, Fiori di Bach, Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline orientali e bionaturali

Area arte divinatorie (Piano terra padiglione A): Prodotti esoterici, in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento

Sale conferenze (Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi, Saletta A e Saletta B presso le 5 'Sale Conferenza': professionisti ed esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose tematiche legate alla salute ed al benessere attraverso seminari, presentazione di libri, videoconferenze.

Area commerciale (Piano Terra padiglione B): coinvolgente scenario attinente alle tematiche presenti, numerosi saranno gli stands di Abbigliamento, Cristalli, Statue, Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia, Degustazioni e cerimoniale del Tè, Cucina naturale, Nutrizione salutista vegana e vegetariana, e tante altre arti orientali. Divinità Orientali, Incensi, Candele, Fontane zen, Lampade di sale, Campane tibetane, Musica, Libri.

Area etic food e relax (Piano Terra padiglione C): esperti parleranno dell’alimentazione tradizionale del nostro Paese è ritenuta la più equilibrata, ma ogni regime nutrizionale ha pregi e difetti: l’importante è usare intelligenza, misura e rispetto. Già lo scorso anno quest’area proponeva quattro tipologie alimentari: il Km0, la cucina giapponese, la cucina vegetariana e la cucina vegana

Area mostre: mostre fotografiche e di pittura inerenti le tematiche della rassegna.

Esibizioni e spettacoli: all’interno dell’auditorium attrezzato per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni e spettacoli concerti con strumenti orientali e aborigeni, campane Tibetane e di cristallo, esperienze di terapia del suono, musicoterapia, saranno presenti le più prestigiose Associazioni culturali orientali, incontri con Monaci Tibetani ed i loro stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti propiziatori e tanto, tanto altro ancora.