'Solidarista 2018'

Sabato 9 giugno 2018, a partire dalle 17.30 in Piazza Martiri della Libertà si terrà la 18° edizione di 'Solidarista: festa della solidarietà e dei diritti'.

L’evento, festa annuale dell’associazione pisana El Comedor Estudiantil Giordano Liva, intende promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà.

La festa, come ogni anno, vuole coniugare momenti di riflessione e di divertimento, con un programma di attività per tutte le età. Per i più piccoli è previsto 'Pompieropoli: pompieri per un giorno' (a cura dell’associazione dei Vigili del Fuoco di Pisa), un percorso alla scoperta delle attività svolte dai vigili del fuoco, ed un laboratorio di percussioni e musica africana, a cura di Un Ponte per il Senegal.

I bambini potranno inoltre, insieme agli adulti, partecipare al laboratorio artistico 'Noi' , a cura dell’artista Alba Sarompas, per creare un’opera pittorica condivisa sul tema della diversità come fonte di ricchezza.

Il programma 'adulti' vedrà invece in scena la performarce teatrale 'c.o.r.p.i.' a cura della Compagnia Resistente Popolare Internazionale e il concerto dei PopulAlma, gruppo di musica etnopopolare.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti stand di associazioni del territorio ed una mostra fotografica delle attività svolte dall’associazione in Perù, in Nepal e a Pisa. Sarà possibile cenare presso i punti ristoro di 'street food'.

Tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di incontro, di azione e di festa. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Per i bambini di Satbise, con il sostegno di Cesvot e Chiesa Valdese (Otto per Mille) e il patrocinio di Comune e Provincia di Pisa. L'ingresso gratuito.

L’associazione El Comedor, nata a Pisa nel 2002 e da allora impegnata in progetti educativo-alimentari in Perù ed in Nepal, lavora anche sul territorio cittadino, con una scuola di italiano per migranti. Per info: nfo@elcomedor.it

Programma

- 17.30-23.00: mostre fotografiche

- 17.30-23.00: stand delle associazioni e info-point

- 17.30-20.00: Pompieropoli, pompieri per un giorno – bambini/e

- 18.00-20.00: laboratorio artistico 'Noi' – bambini/e ed adulti

- 18.30-19.30: laboratorio di percussioni e musica africana – bambini/e

- 20.00-21.00: performance teatrale CO.R.P.I. – adulti

- 20.00-21.30: apericena

- 21.30-23.30: concerto PopulAlma – musica etnopopolare