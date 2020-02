La Compagnia teatrale La Tartaruga di Pisa presente: Sono venuta solo per Telefonare. Spettacolo teatrale in 2 atti di Rossella Gagliardi per la regia di Fabrizio Corucci. (vietato ai minori di 14 anni).

"Una storia che nasce e si sviluppa sull'equivoco: una donna, Maria de la Luz Cervantes, attricetta degli anni ’40, a causa di un guasto all'auto (o della sorte?), viene soccorsa da un autobus la cui destinazione porterà a un’improvvisa (forse) definitiva svolta nella sua vita".