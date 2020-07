Per la rassegna Utopia del Buonusto Guascone Teatro presenta a Vicopisano, mercoledì 22 luglio alle 21.30, 'Sorellamen. La vera storia di tre sorelle finte', nella Piazzetta di Palazzo Pretorio. Ingresso gratuito, posti contingentati, per prenotare 328/0625881 320/3667354. Testo e regia Andrea Kaemmerle, con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo ed Emiliano Benassai che cura anche l'adattamento musicale.

Sorellamen è uno spettacolo brillante che saccheggia a piene mani il mondo del Trio Lescano e dei primi anni della radio. Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una vicenda tra cronaca e storia, tra provincia e cambiamenti planetari. "In scena - scrive il regista - tre attrici canterine con dinamite in pancia, miele nel cuore e il pepe nelle scarpe. Sorellamen è concerto, è teatro comico, è storia, è avventura, è emancipazione, è coraggio. I quattro personaggi che si muovono in questo testo sono tutti molto vivi, ognuno è testimone di un’esistenza piena di umanità e paure, alla fine ci si trova ad amarli ed a vedere il mondo con i loro occhi".