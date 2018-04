'A spasso sotto le mura': visita guidata

I 7 km delle mura di età comunale rappresentano un unicum nel panorama mondiale delle 'città murate' medievali: un patrimonio da scoprire o riscoprire, che Natourarte invita a osservare con occhi nuovi.

Verranno riconosciute le fasi costruttive delle mura, le tecniche murarie, i materiali utilizzati nella costruzione: da dove provenivano le pietre? come arrivavano in città? come si distinguono le diverse fasi edilizie? quali sono le porte originarie e quelle aperte successivamente?….

Ma non solo: qual era l’ambiente che originariamente circondava le mura? I 'borghi' extra moenia? E come si è sviluppata la città tra XI e XIII secolo? Per info e prenotazioni: natourarte.pisa@gmail.com;3887551474; 3396836352.

Durata : 2 ore circa. Costo: 12 euro, 8 ridotto per studenti.. Ritrovo: Porta Nuova, Piazza dei Miracoli (Pisa).