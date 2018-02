'A spasso sotto le mura': visita guidata

'A spasso sotto le mura' della parte di Tramontana, sarà un parcorso che partirà dall’area di Piazza dei Miracoli fino a Piazza delle Gondole.

I 7 km delle mura di età comunale rappresentano un unicum nel panorama mondiale delle 'città murate' medievali: un patrimonio da scoprire o riscoprire, che vi invitiamo a osservare con occhi nuovi attraverso la lente di Natourarte.

Verranno spiegate le fasi costruttive delle mura, le tecniche murarie, i materiali utilizzati nella costruzione: da dove provenivano le pietre? come arrivavano in città? come si distinguono le diverse fasi edilizie? quali sono le porte originarie e quelle aperte successivamente?

La passeggiata sotto le mura sarà in compagnia delle guide di Natourarte, Linda Paolini e Francesca Origlia.

Per info e prenotazione (obbligatoria): natourarte.pisa@gmail.com; 3887551474; 3396836352. La durata del percorso è di 2 ore circa; il costo è di 12 euro, 8 ridotto per studenti. Il ritrovo è presso Porta Nuova, presso Piazza Manin.