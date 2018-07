Spazio Benessere all'Alba Big Fish

Non c'è vacanza migliore di quella in cui prendersi cura di noi stessi. Come ogni anno l'Alba Big Fish propone servizi ed eventi per recuperare le energie in modo divertente e interessante.

Gli eventi potrebbero subire variazioni per fattori climatici o organizzativi. Per info e prenotazioni: 0503144656; 3403541897.

Programma

- 17 luglio: dalle ore 19 alle ore 20, incontro di yoga sulla spiaggia con Barbara Caleo

- 18 luglio: dalle ore 19 alle ore 20, 'Mindfulness' con Luca Rossi Mindfulness counselor e formatore Mbrs .

- 19 luglio: ore 17, danza naturale al mare con Manrico Fiorentini (necessaria prenotazione entro le 19 di mercoledì 18 luglio)

- 23 luglio: ore 18.30: yoga della risata con Stefania Panelli, trainer di risate e counselor

- 24 luglio: dalle ore 19 alle ore 22, laboratorio al mare di Mindful Eating con Alessandra Pollina insegnante di Mindfulness e protocolli Mbrs e protocolli Me-cl Mindful Eating Conscious Living. Cena esperienziale 23 euro

- 25 luglio: ore 17, danza naturale al mare con Manrico Fiorentini (necessaria prenotazione entro le 19 di martedì 24 luglio); dalle ore 19 alle ore 20: Mindfulness con Luca Rossi

- 26 luglio: dalle ore 19 alle ore 20, incontro di yoga sulla spiaggia con Barbara Caleo