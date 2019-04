Spettacoli al Teatro di Bò

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Doppio appuntamento al Teatro di Bò questa settimana con due spettacoli inseriti all’interno del Cartellone Artistico e Culturale La Bella Stagione: Venerdì 12 Aprile ore 21:30: Il Caso di Alessandro e Maria di Gat Teatro commedia in due atti di Giorgio Gaber e Sandro Luporini Con Nicoletta M.Loisi e Nicola Pannocchi Musica dal vivo con Marco Magnani alla fisarmonica Paolo Cerri alla chitarra Regia di Claudio Cinelli Dialogo intimo a due in bilico tra passato e presente. Storia di un innamoramento trascorso e della devastazione che inevitabilmente le grandi passioni comportano. Ring del cuore per quel Due che avevano vissuto “un amore smisurato e sciupato”. Inaspettate interazioni tra quotidianità e sogno trascendono e prendono corpo e voce con Alessandro tra il dilemma di "essere” o “esserci” e Maria “con la sua gioia di esistere e la sua tristezza di non essere in nessun posto”. Il caso di Alessandro e Maria vola oniricamente tra musica e parole. Un reality love show di una storia talmente normale da far venire il sospetto che non sia mai esistita. Sabato 13 Aprile ore 21:30: Onda Acustica in Concerto Con: Giulio D’Agnello Alessandro Sodini Mauro Redini and guests Susanna Landolfi e Filippo Cascini Biglietti intero €10 Ridotto bambini 4-10 e Soci di Bo' €8 Ridotto soci Auser €6 Bambini 0-3 Gratuito info e prenotazioni Segreteria Teatro 371.1272850 info@teatrodibo.it.