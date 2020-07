Spettacoli per famiglie al Teatrino al Pinocchio

L’arena estiva per le famiglie il Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato, prosegue con spettacoli da martedì 21 luglio a domenica 26 luglio. Il Teatrino al Pinocchio è un luogo di riferimento, uno spazio di socialità che recupera l’essenza originaria del teatro, un’occasione di arricchimento per tutti.

Martedì 21 luglio alle 21:30 va in scena 'Ogni Bambino è un cittadino!', spettacolo di Enrico Falaschi e Claudio Benvenuti, con l'interpretazione di Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti, che ha ricevuto nel 2014 la Targa del Presidente della Repubblica per l’impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni, nato con l’intento di stimolare in modo piacevole e ludico i bambini e i ragazzi alla conoscenza della Costituzione italiana e ai valori di cui è portatrice e garante.

Mercoledì 22 luglio alle 21:30 è il primo appuntamento di Teatro di prosa con 'Giullarata a testa in giù' di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Una giullarata contemporanea, che recupera lo stile del grande maestro Dario Fo, per affrontare tematiche relative alla crisi della società odierna; come “il grammelot della banca" dedicato alla crisi del 2006 dei mutui subprime, "l’economia circolare" in riferimento al tema dei rifiuti, "le comicronache" al vissuto prodotto dal recentissimo lockdown da Covid-19. Con una spiccata componente comico-surrealista, degna di un Cabaret contemporaneo, gli attori giocano a rompere la barriera fra palcoscenico e pubblico, la cosiddetta “quarta parete”, senza peli sulla lingua.

Giovedì 23 luglio alle 21:30 dopo lo straordinario successo del debutto va in scena 'Titta&Tonti: missione Cappuccetto Rosso', con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano, un’esilarante avventura che ha per protagonisti una coppia di investigatori d’eccezione, due goffi e pasticcioni personaggi che provano a essere dei supereroi in grado di sconfiggere i cattivi delle fiabe.

Venerdì 24 luglio alle 23:30 è la volta di 'Nocchiopinocchio', con Enrico Falaschi, un racconto divertente e affascinante dello stesso burattino, diventato prima bambino e poi uomo, che ricorda e ripercorre la sua esperienza di burattino.

Domenica 26 luglio alle 21:30 chiude la settimana 'Cuore di pane', con Ilaria Gozzini, uno spettacolo per bambini dai 3 anni, dove il tempo diventa più lento e le immagini sono evocative. il Teatrino al Pinocchio, è un esempio unico in tutta la Toscana, che ospita spettacoli per famiglie e bambini e teatro di prosa dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30 per i mesi di luglio, agosto e settembre.

L'iniziativa incontra l'interesse e il sostegno di Unicoop Firenze, Consorzio Artigiani Sanminiatese, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico,

