Dalle 'Mine Vaganti' di Ozpetek a Luisa Ranieri diretta da Luca Zingaretti: gli appuntamenti di febbraio al Teatro Era

Al Teatro Era di Pontedera, dopo il successo dei Soliti Ignoti, ancora cinema che diventa teatro con uno dei titoli più intriganti e attesi della Stagione 2020: 'Mine Vaganti' di Ferzan Ozpetek. L'8 e il 9 febbraio Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli e Giorgio Marchesi interpretano l'adattamento del film del 2010 (2 David, 5 Nastri d’argento, 4 Globi d’oro) che arriva in teatro, diretto dallo stesso Özpetek, al debutto nella prosa.

Si prosegue il 22 e 23 febbraio con 'Ditegli sempre di si' di Eduardo De Filippo. Roberto Ando dirige Gianfelice Imparato, Carolina Rosi e la Compagnia Luca De Filippo e accompagna lo spettatore in quello che lo stesso regista definisce “un clima sospeso tra la surrealtà di Achille Campanile e un Luigi Pirandello finalmente privato della sua filosofia, irresistibilmente proiettato nel pastiche”.

La prestigiosa firma di Luca Zingaretti alla regia, arricchisce ulteriormente l'attrattiva di uno spettacolo come 'The Deep Blue Sea' di Terence Rattigan con Luisa Ranieri, Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Alessia Giuliani, Flavio Furno, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa. Una straordinaria storia d’amore e di passione. Una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore.



Info e dettagli sul sito www.teatroera.it.