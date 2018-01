Torna in scena 'La Bella e la Bestia'

La scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, ormai punto di riferimento per il litorale e non solo, è pronta per tornare in scena giovedì 25 gennaio alle 11 presso la Sala di Padre Agostino a Marina di Pisa, con una versione dello spettacolo 'La Bella e la Bestia' per la scuola media Niccolò Pisano di Marina di Pisa.

Lo spettacolo ispirato sia al film uscito nelle sale cinematografiche a marzo scorso, sia al cartone del 1991, è stato rivisitato e coreografato dai maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio per essere fruibile ai ragazzi della scuola media. Sulla scena insieme ai maestri gli allievi della scuola di danza.

La storia della giovane Belle e del principe Adam, trasformato in una bestia, affascina fin dalle prime note, portando gli spettatori in un viaggio magico all'interno del castello animato tra candelabri parlanti, orologi stressati, teiere premurose, armadi canterini, tazzine, posate, appendiabiti.

Mercoledì 24 gennaio, proprio per preparare meglio i ragazzi alla scena e aumentare l'impatto emotivo, sarà possibile assistere alle prove generali dello spettacolo dalle ore 18 alle 19.

Per info: amarindance@gmail.com; 3337120507.