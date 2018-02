Torna in scena lo spettacolo 'La Bella e la Bestia' firmato Amarindance

La scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, ormai punto di riferimento per il litorale e non solo, è pronta per tornare in scena martedì 13 febbraio alle 16.30 sotto le Logge di Banchi nell'ambito dell'importante kermesse 'Le Folli Giornate' organizzata da l'Alba Associazione e giunta con successo alla terza edizione.

Sulla scena insieme ai maestri Irene e Cannata e Niccolò Gaggio, gli allievi della scuola di danza. Lo spettacolo ispirato sia al film uscito nelle sale cinematografiche a marzo scorso, sia al cartone del 1991, è stato rivisitato e coreografato dai maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio per essere fruibile al pubblico del Carnevale di Pisa.

La storia della giovane Belle e del principe Adam, trasformato in una bestia, affascina fin dalle prime note, portando gli spettatori in un viaggio magico all'interno del castello animato tra candelabri parlanti, orologi stressati, teiere premurose, armadi canterini, tazzine, posate, appendiabiti. La morale è quella di guardare sempre oltre alle apparenze poiché ciò che più conta alla fine ognuno lo ha all’interno.

Nello spettacolo non ci sono protagonisti, grazie alla grande varietà di personaggi ogni allievo è partecipe con un ruolo costruito su di lui e capace di tirare fuori le sue caratteristiche uniche. Per info: amarindance@gmail.com; 3337120507.