Lo spettacolo 'Bizzarravan' a Vicopisano

Venerdì 27 aprile alle 20.30 presso il Teatro di Via Verdi a Vicopisano, una delle sedi dei corsi della Scuola di Circo Antitesi, gli allievi della scuola di circo En Piste di Firenze si esibiranno eccezionalmente nello spettacolo 'Bizzarravan', in occasione della giornata dedicata alla creatività, allo scambio di tecniche e opinioni tra gli allievi delle due realtà.

Sfere magiche, giochi di carte, capriole sul filo e un carrozzone: il viaggio di una stramba famiglia. Una particolare combriccola s'incammina per le strade del mondo, portando di paese in paese la magia della propria fantasia. Uno spettacolo di circo-teatro per grandi e piccoli.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Sconto per tutti gli allievi Antitesi: il costo del biglietto è di 5 euro. Per info e prenotazione: lab@antitesiteatrocirco.it